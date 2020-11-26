أمريكا لإسرائيل: استعدوا سنضرب طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت القيادة السياسية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة تعليمات للجيش بالاستعداد لسيناريو عمل أمريكي ضد إيران قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.

ونقل موقع «والاه» الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن وزير الدفاع بيني غانتس تحدث مرتين في الأسبوعين الماضيين مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر، وبحث معه الملف الإيراني والوضع في سوريا ومذكرة التفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه إذا تحركت إدارة ترمب ضد إيران، فمن المتوقع أن تتلقى إسرائيل تحذيرا مسبقا. ومع ذلك، وبسبب حالة عدم اليقين الكبيرة، فقد صدرت تعليمات للجيش للتأكد من الجهوزية الكاملة.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

وأضاف أن الخوف في إسرائيل هو أنه في حال وقوع هجوم أمريكي، قد يرد الإيرانيون عسكريا على إسرائيل مباشرة، من خلال المجموعات الموالية لإيران في سوريا أو «حزب الله».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، أن ترمب أثار مع بعض كبار المسؤولين في الإدارة إمكانية مهاجمة منشأة إيران المركزية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ووفقا للتقرير، فقد قال نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولون حكوميون كبار آخرون لترمب إن ذلك سيؤدي إلى تصعيد إقليمي.