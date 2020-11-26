قصف شاحنة أموال قادمة لحزب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر أن القصف الذي طال ميليشيات حزب الله اللبناني استهدف شاحنة أموال آتية من إيران.

وأشارت المصادر إلى أن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس التابعة للخطوط الجوية الإيرانية إلى دمشق، ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أمس الأول سقوط 8 قتلى موالين لإيران في قصف إسرائيلي ليلي على سوريا.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن القتلى غير سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وسقط القتلى جراء القصف الذي استهدف مركزا ومخزن أسلحة تابعا للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، كما استهدف القصف موقعا لمجموعة موالية لإيران في ريف القنيطرة.

وذكر المرصد السوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الحالي.