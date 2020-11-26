شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تدشّن منصة الحجز السحابية الأولى من نوعها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت شركة سيمنس لوجيستكس بتنفيذ منصة ذكية لخدمات «مناولة البضائع في الوقت المحدّد» لصالح شركة دناتا للشحن في إمارة دبي تحت مُسمّى: نظام إدارة المواعيد ومنصات التحميل (ADM). سوف يُتيح هذا النظام لمتعهدي الشحن حجز موعد لدى محطة الشحن من أجل تسليم الشحنات واستلامها، ويأخذ النظام بعين الاعتبار عدة معايير؛ مثل خصائص الشحنة، وتفاصيل الرحلة، ونوع المركبة، وغيرها من العوامل الأخرى ذات الصلة بالعمل لتحديد الوقت الأمثل لتسليم البضائع أو قبولها، كما تتمتع المنصة الرقمية بميزة فريدة وهي قدرتها على التنبؤ بشكل ذكي بالمدة التي ستستغرقها الرحلة ومن ثم اقتراح الوقت المناسب بناءً على السلوك السابق لمتعهدي الشحن وجدول الرحلة المعنية.

خفّض نظام إدارة المواعيد ومنصات التحميل متوسط الوقت المستغرق لخدمات المناولة في محطات الشحن في دبي بأكثر من 60% ليصل إلى 30 دقيقة في المتوسط. وهذه الأرقام تُعطي مؤشراً واضحاً حول مدى قدرة النظام على تلبية احتياجات القطاع في ما يتعلق بالتخطيط والشفافية لتجنب وقت التعطُّل المكلّف لشركات النقل ومتعهدي الشحن ومشغلي المحطات. علاوةً على ذلك، يتيح النظام لمشغلي المحطات رؤية الطلبات في الوقت الفعلي، مما يمكّنهم من تخطيط الموارد المطلوبة بدقة وتقديم خدماتهم للعملاء في الوقت المناسب، كما يعمل هذا النظام على التنسيق مع جمارك دبي من أجل جدولة أنشطة التفتيش أيضاً، ويتم أيضاً تحقيق تكامل مع عمليات الأعمال المرتبطة الأخرى داخل محطة الشحن في إطار الربط المؤتمت للعمليات.

باعتبارها واحدة من أهم شركات خدمات الشحن الرائدة في العالم، تُجري دناتا عمليات المناولة لأكثر من 2.9 مليون طن متري من الشحنات سنوياً في أكثر من 40 مطاراً حول العالم. ويُوفّر نظام سيمنس المثبّت في إمارة دبي تكاملاً بين نحو 800 وكيل شحن وينظّم بالفعل ما يزيد على 600 عملية حجز موعد يومياً، والنظام قادر على المزيد. يعتمد نظام إدارة المواعيد ومنصات التحميل على منصة الخدمات اللوجستية (AX4) من شركة سيمنس ديجيتال لوجيستكس؛ وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سيمنس لوجيستكس.

وقال مايكل رايشل، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس لوجيتسكس، «نُقدّم من خلال منصة AX4 ونظام إدارة المواعيد ومنصات التحميل، الذي طورناه مؤخراً، استخدامات قويّة من شأنها زيادة كفاءة إدارة عمليات الشحن والبضائع، ونحن نشعر بالفخر عند تفكيرنا في الكيفية التي طورت بها المنصة في دبي العمليات لدى عملائنا».

فيما أكّد بيرند ستروك، نائب الرئيس الأول لخدمات الشحن عبر النقل الجوي في الإمارات ومطار آل مكتوم الدولي لدى دناتا، قائلاً «يُعد نظام إدارة المواعيد ومنصات التحميل من شركة سيمنس، والذي يعمل بكامل طاقته التشغيلية حالياً، عنصراً مهماً في برنامج التحول الرقمي الشامل لدينا. وتتكامل الأداة بكل سلاسة مع منصة التداول الحالية خاصتنا لسلسلة التوريد عبر الشحن الجوي، والتي تربط بين أكثر من 800 شريك في سلسلة التوريد و2000 مستخدم».