شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات برلمانية للحكومة لمواجهة أزمات الأمطار والسيول وتجنب أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الشتاء كل عام تواجه البلاد أزمة سقوط أمطار غزيرة فى بعض المحافظات وأحيانا تصل للسيول، ويترتب عليها حدوث أضرار كثيرة، وفى هذا الصدد، كان مجلس النواب فى وقت سابق وجه توصيات للحكومة حول كيفية مواجهة السيول والأمطار ومنع تكرار كوارث السيول، وتجنب أضرارها،

وتتمثل هذه التوصيات فى الآتى:

1 - توسيع وتطهير مخرات السيول بصفة دائمة وفقا لخطط وجداول زمنية.

2 - إنشاء مخرات جديدة للسيول فى المناطق العشوائية التى تلحق بها السيول أضرارًا بصورة دائمة.

3 - ترميم الترع والمصارف وتطهيرها وبخاصة التى تصرف منها مياه السيول.

4 - تعظيم الاستفادة من مياه السيول وإنشاء أبار وسدود لتخزين المياه والاستفادة منها فى الزراعة.

5 - إنشاء جهة حكومية تعمل على التنسيق بين مختلف الجهات لوضع الآليات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار، ومحاسبة المقصرين فورا وذلك من خلال تشكيل لجنة قانونية لرصد مختلف أوجه التقصير والاستماع لرأى المضارين على أن يكون من سلطة اللجنة عزل المقصرين وتقديمهم للنيابة العامة، وذلك فى حالة تكرار كارثة السيول مرة أخرى.

6 - إنشاء سدود فى المناطق التى تضار دائما من السيول.

7 - عدم السماح بالبناء العشوائى فى أماكن مخرات السيول.

8 - زيادة المعدات والآلات التى تستخدم فى عمليات الإنقاذ والتطهير وإزالة آثار السيول بالنسبة للمحافظات التى تعانى دائما من السيول، والالتزام بما يرد من هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الدورية للطقس وما يتبعها من إجراءات مطلوبة.

9 - تفعيل إدارة الأزمات فى الحكومة وكل وزاراتها وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.