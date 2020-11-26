محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
انطلقت اليوم الخميس، فعاليات دورة التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا بمديرية أوقاف جنوب سيناء، لنشر الوعي بين العاملين.
وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، إن الدورة استهدفت أئمة مدن خليج السويس "طور سيناء، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين"، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والإعلام.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه يجري خلال الدورة التدريب على يد متخصصين في مجال التعامل مع الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، وتتضمن كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تتماشى مع خطة البناء ومحاربة الإرهاب والتطرف الفكري ونبذ التعصب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. دورة للتعامل مع الفضاء الإلكتروني بأوقاف جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.