بالصور.. دورة للتعامل مع الفضاء الإلكتروني بأوقاف جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات دورة التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا بمديرية أوقاف جنوب سيناء، لنشر الوعي بين العاملين.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، إن الدورة استهدفت أئمة مدن خليج السويس "طور سيناء، رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين"، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والإعلام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه يجري خلال الدورة التدريب على يد متخصصين في مجال التعامل مع الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا، وتتضمن كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تتماشى مع خطة البناء ومحاربة الإرهاب والتطرف الفكري ونبذ التعصب.