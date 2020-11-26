ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 42 طربة حشيش في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، حملة أمنية مُكبرة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت الحملة بؤرة إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم (42 طربة لمخدر الحشيش - مبالغ مالية –هواتف محمولة- سيارة ). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع. قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 350 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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