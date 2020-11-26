اعترافات المتهم بقتل صديقه لسرقته: "طعنته في ضهره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أدلى عامل متهم بقتل صديقه في عين شمس باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.

وقال المتهم في التحقيقات إنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، ودائم التردد على منزله حيث يعيش بمفرده، ويعلم باحتفاظه بمبالغ مالية في شقته لذا قرر سرقته لمروره بظروف مادية صعبة.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة توجه لمنزل صديقه واستغل قيام الأخير بإعداد مشروب له، واستل سكينًا من أعلى منضدة أمامه وسدد إليه طعنات متتالية في ظهره أودت بحياته، ثم فتش في أرجاء المسكن فحصل على مبلغ مالي 300 جنيه وهاتفه المحمول وفيزا كارت وفرّ هاربًا.

واكتشف نجل المجني عليه مقتل والده، فأبلغ الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهم بعد إجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل الحادث.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.