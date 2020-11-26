محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام، بتكثيف الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق؛ لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير.
وتمكنت وحدة مرور الزقازيق، بالتنسيق من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام من ضبط 16 توك توك مخالف، جرى التحفظ عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر حملات لمواجهة انتشار الـ"توك توك" بشوارع الزقازيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.