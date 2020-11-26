شراكة بين بنك المشرق مصر و "إيجي كاش" لتطوير خدمات نقل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك المشرق – مصر، في بيان اليوم الخميس، توقيع عقد شراكة مع شركة إيجي كاش لنقل الأموال والحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية بهدف تطوير خدمات نقل الأموال.

وأشار البيان إلى أن توقيع العقد جاء بحضور كل من عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، وصلاح مرعي، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية ببنك المشرق، والعميد عمرو مشالي رئيس قطاع الأمن ببنك المشرق، واللواء جمال أبو إسماعيل المدير التنفيذي لايجي كاش.

وأوضح البنك أن هذا التعاقد يهدف لتطوير خدمات نقل الأموال بين فروع البنك وكبار عملائه من الشركات بالإضافة إلى تغذية الصرافات الألية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية للمراقبة والإدارة عالميا لتغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وقال عمرو البهى، الرئيس التنفيذي للبنك إن بنك المشرق يأتي ضمن أوائل البنوك المستفيدة من الحلول المقدمة من شركة إيجى كاش إنطلاقاً من قناعته بالدور الفعال الذي ستقوم به الشركة فى خدمة الأنشطة المتعلقة والمكملة للخدمات المصرفية التى من شأنها تطوير خدمات البنك بطريقة آمنة وفعالة مما يساهم في تعزيز عروض البنك القيمة التي تساعد عملائه على تسهيل معاملاتهم اليومية.

وقال اللواء هاني عمر رئيس مجلس إدارة الشركة أن إتاحة خدمات الشركة لبنك المشرق وللعملاء من قطاع الشركات يعطي البنك عنصر تفوق في السوق المصرية.

و قال صلاح مرعي، رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية ببنك المشرق أن هذه الشراكة تساعد البنك في ايجاد حلول متنوعة لخدمة عملائه من الشركات في مجال تحصيل وإدارة النقد تضمن الكفاءة و الأمن و تساعد على زيادة التغطية الشاملة لكل انحاء الجمهورية.

وقال اللواء جمال أبو إسماعيل- المدير التنفيذي للشركة إن تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون مع البنوك بهدف خدمة العمليات النقدية بوسائل أكثر أمانا والتي تسهل الوصول إلى قاعدة أكبر من عملاء الشركات في مختلف مناطق الجمهورية.

وأضاف أن إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية هي شركة وطنية ستعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وفي مختلف الأماكن ومناطق الجمهورية لتأمين ونقل الأموال، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وذلك في إطار الإستراتيجية التي يتبناها البنك المركزي باستخدام أفضل التكنولوجيات في مجال نقل الأموال".