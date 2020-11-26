حالة الطقس في جدة تستحوذ على محركات البحث بالسعودية

تصدرت حالة الطقس في جدة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية نظرًا لما واجهته المحافظة من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية نتج عنه أمطار غزيرة بالساعات الأولى من صباح اليوم، وزادت معدلات البحث من قبل المواطنون على تطوارات الطقس لمتابعة المستجدات أول بأول.

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ومن جانبها نشرت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" رقم تليفون للطوارئ يتمكن

من خلاله المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تجميع أمطار، وكتبت:" في حالات تجمع مياه الأمطار والطوارئ يمكنكم التواصل عبر خدمة البلاغات بلدي 940 أو تطبيق بلدي 940".

كما كانت أمانة جدة نشرت بعض الإرشادات لكل من يضطر للخروج من المنزل بوقت حالة الطقس السئ وهطول الأمطار بغزارة، لتجنب وقوع أي حوادث أو ضرر بشري.

أرشادات لمواجهة الأحوال الجوية بجدة

. تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة المستخدمة.

. متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني".

. إفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه.

. الابتعاد عن مصادر الكهرباء"أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء".

. عدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.

. للتبليغ عن تجمعات المياه اتصل بهاتف البلاغات والطوارئ 940.

عودة الملاحة بجدة

فيما أعلنت وسائل الإعلام السعودية منذ قليل، عودة الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي لطبيعتها عقب توقفها بفعل قوة الرياح التي شهدتها محافظة جدة أثناء هطول الأمطار، والتي منعت سفينتين من دخول الميناء بسبب شدة سرعة الرياح.