الهند: اشتباكات بين الشرطة ومزارعين مُحتجين على قوانين الزراعة الجديدة

اشتبك آلاف المزارعين الهنود مع قوات الشرطة في ولاية "هاريانا" الشمالية، اليوم الخميس، وذلك خلال احتجاج كانوا يطالبون فيه الحكومة بإلغاء قوانين الزراعة الجديدة التي يخشون من أنها ستقلل من أرباحهم وتعطي المزيد من السلطة للشركات.
بالحجارة بالقرب من منطقة "أمبالا" ودمروا الحواجز، مشيرة إلى أن قوات الأمن ردت باستخدام إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المزارعين الغاضبين الذين كانوا متجهين نحو العاصمة نيودلهي بواسطة جرارات ودراجات نارية قد رشقوا قوات الشرطة
الآن الإعلان عن أي إصابات جراء الاشتباكات بين الجانبين.
وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم نشر المئات من رجال الشرطة على الحدود بين العاصمة الهندية نيودلهي وولاية "هاريانا" للتصدي للمحتجين، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى
ويقول المزارعون إن قوانين الزراعة الجديدة - التي وافق عليها البرلمان في سبتمبر الماضي - قد تدفع الحكومة إلى التوقف عن شراء الحبوب بأسعار مضمونة وتؤدي إلى استغلالهم من قبل الشركات التي قد تشتري محاصيلهم بأسعار رخيصة.
من جانبها، قالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القوانين تهدف إلى إصلاح قطاع الزراعة في الهند من خلال منح المزارعين حرية تسويق منتجاتهم وتعزيز النمو الزراعي من خلال الاستثمار الخاص.
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