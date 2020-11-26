المغربية سارة برليس في “El cid”.. سلسلة إسبانية من بطولة نجم “لا كاسا دي بابيل”-التفاصيل

تشارك الممثلة المغربية، سارة برليس، في سلسلة إسبانية جديدة، تعرض على منصة “prime video” ، انطلاقا من 18 دجنبر المقبل.

وتلعب سارة برليس دور أمينة في سلسلة “EL cid”، المكونة من 5 حلقات، وتحكي قصة شخصية تاريخية إسبانية، هي رودريغو دياث دي بيبار، الملقب بـ” El cid”، وهو لقب مشتق من كلمة السيد العربية.

ويؤدي دور بطولة السلسلة، نجم الصف الأول في إسبانيا، جايمي لورنت، الشهير بأدائه دور ريكاردو “دنفر” راموس في “لا كاسا دي بابيل”، وفرناندو “نانو” غارسيا دومينغيز في مسلسل النخبة.

وقالت سارة برليس عن السلسلة إنها متحمسة كثيرا لبداية عرضها على مصنة أمازون: “prime video”.

وتروي السلسلة قصة الشخصية الإسبانية الأسطوري El cid، منذ أن كان طفلا حتى أصبح بطل حرب، حيث يحاول أن يجد مكانا له داخل النظام الملكي المركب، الذي يحاول السيطرة عليه.

رودريغو دياث دي بيبار، بطل مشهور، ولكنه أيضا أحد أكثر الشخصيات غموضا، وتعقيدا في تاريخ إسبانيا.

وتدور أحداث القصة في القرن الحادي عشر، إذ تعايش المسيحيون، والعرب، واليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية، وخاضوا حروبا، وأقاموا تحالفات.

رودريغو دياث دي بيبار، المعروف في المصادر القشتالية القديمة باسم “El cid”، والتي تعني “سيد ميدان المعارك”، هو قائد عسكري ونبيل ثم أمير حرب قشتالي اشتهر بمهاراته العسكرية، ونُسجت حول شخصيته الكثير من القصص، والحكايات.

عمل رودريغو دياث في خدمة سانشو الثاني، ملك قشتالة، ثم من بعده في خدمة أخيه ألفونسو السادس، الذي أسند إلى رودريغو دياث بعض المهام الدبلوماسية. نفاه ألفونسو السادس ملك قشتالة، فالتحق بخدمة بني هود، ثم تمكن رودريغو دياث من الاستيلاء على حكم بلنسية، وظل حاكما لها حتى وفاته.