مخرج مغربي ضمن أعضاء لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسم المخرج، والكاتب المغربي، محسن البصري، ضمن أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 42 من المهرجان، المقامة بين 2 و10 دجنبر المقبل.

ويشارك محسن البصري عضوا في لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي، إلى جانب المخرج، والمنتج السوداني، محمد العمدة، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية، مي عودة.

وتقام الدورة 42 من مهرجان القاهرة في دار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، بينها 20 عملا في عروضها العالمية، والدولية الأولى.

وتشارك المنتجة المغربية لمياء الشرايبي، في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي، المنظم على هامش مهرجان القاهرة في الفترة ما بين 4 و7 دجنبر المقبل.

وتحضر المغربية لمياء الشرايبي، ضمن لجنة تحكيم الملتقى، التي تضم إلى جانبها كلا من المخرج، والكاتب المصري أبو بكر شوقي والمنتجة، والممثلة الأردنية، صبا مبارك، والتي ينافس فيها مشروع فليم وثائقي للمخرج المغربي، المهدي اليوبي، يحمل عنوان “حلق مثل الطير”.