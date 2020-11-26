أمطار الخير تعم 24 إقليما وعمالة.. وآسفي تحظى بأكبر كمية تساقطات

عمت تساقطات مطرية مهمة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عددا من أقاليم المملكة، وبكميات متفاوتة، وفق ما أكدته المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وسجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أقوى التساقطات المطرية، التي رصدتها، ما بين الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، قد همت، خصوصا، إقليم آسفي، الذي سجلت فيه 36 ملمترا، وإقليم الجديدة بـ 28 ملمترا.

كما قدرت كميات التساقطات المطرية في إقليم الصويرة بـ20 ملمترا، و19 ملمترا في خريبكة، و17 ملم في كل من الشاون، وأكادير، وتزنيت، فيما سجلت في طنجة: 15 ملم، والعرائش 14 ملم، وإنزكان 13 ملم، والمحمدية وسطات 12 ملم.

كما تفرقت كميات متوسطة من الأمطار في كل من الرباط – سلا: 11 ملم، وكلميم 10 ملم، ومراكش، وبني ملال، وبنسليمان، وسيدي إفني 8 ملم، والدارالبيضاء – أنفا 7 ملم، فيما سجلت 4 ملمترات في كل من القنيطرة، وإفران، و3 ملمترات في طانطان، وملمتر واحد في فاس.