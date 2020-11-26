نيوزيلندا تعلن حالة طوارئ من نوع آخر

الخميس 26 نوفمبر 2020

تعتزم الحكومة في نيوزيلندا إعلان حالة الطوارئ المناخية، في خطوة رمزية، لزيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتباس الحراري.



وقالت الحكومة إنها ستقدم اقتراحا لإعلان حالة الطوارئ هذه يوم الأربعاء المقبل، مع استئناف البرلمان للانعقاد بعد الانتخابات العامة التي فاز بها حزب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

وقالت أرديرن، وفقا لقناة "TVNZ" الحكومية: "لطالما اعتبرنا تغير المناخ تهديدا كبيرا لمنطقتنا، وهو شيء يجب أن نتخذ إجراءات فورية بشأنه"، معتبرة أنه "لسوء الحظ ، لم نتمكن من التقدم في اقتراح بشأن حالة طوارئ مناخية في البرلمان في الفترة الأخيرة، لكننا الآن قادرون على ذلك".