- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول أمني في هجوم شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل
الخميس 26 نوفمبر 2020
قُتل أمير جول، أحد قادة الشرطة المحلية في هجوم مسلح، بإقليم بلخ، شمالي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه عادل، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إنه "لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن على خلفية إطلاق النار".
مستدركا "إلا أن الجهود جارية من أجل العثور على الجناة".
وفيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، شهدت الأيام الأخيرة اعتداءات إرهابية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.
هجوم يأتي بعد يومين من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسؤول أمني في هجوم شمالي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.