خليفة بن زايد: الاتفاق الإبراهيمي يدعم طموحات المنطقة

الخميس 26 نوفمبر 2020

قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إن جائحة كورونا التي يعاني منها العام حاليا غيرت أوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي" للسلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم.



جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ونقلتها وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يستأنفون اليوم أعمالهم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه "منذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها، لقد غيرت كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن أداء دولة الإمارات في مواجهة الجائحة "نموذجيا وفي مستوى تقدمها ومكانتها وقدرتها على الإنجاز وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم، كما تعزز بمضينا قدماً في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة .. ومضينا في برنامجنا الفضائي بإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ".

وتابع: " تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين وكان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار. وفي هذا السياق جاء "الاتفاق الإبراهيمي" رافداً من روافد السلام يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم".

وتعهد الرئيس الإماراتي بمواصلة العمل في مكافحة جائحة كورونا "التي لم تنته بعد"، داعيا جميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قال إن "مثل كل الأزمات الكبرى، تنطوي أزمة كورونا على فرص يمكن البناء عليها، وقد أعددنا للأمر عدته .. وأعدنا هيكلة الحكومة لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، وأسرع في اتخاذ القرارات، وأقدر على اغتنام الفرص".