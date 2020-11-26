شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني : نقدر دور المملكة والتحالف في استعادة اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قال علي محسن صالح الأحمر نائب الرئيس اليمني "نقدر دور المملكة والتحالف في استعادة اليمن". وأدان الأحمر الهجمات الحوثية ضد المدنيين في المملكة ، وقال إن الميليشيات الحوثية تسعى لتنفيذ مخططاتها التوسعية، مضيفاً أن هجمات ميليشيات الحوثي على خطوط الملاحة يثبت تبعيتها لإيران.

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