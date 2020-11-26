أحكام بالسجن المؤبد في محاولة انقلاب  2016 في تركيا

أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس عشرات الأحكام بالسجن المؤبد على بعض من نحو 500 شخص بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وقُتل أكثر من 250 شخصاً في محاولة للإطاحة بالحكومة في 15 يوليو تموز 2016 عندما استولى جنود مارقون على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ووسائل إعلام أخرى أنه حكم على 25 من طياري طائرات إف-16 بالسجن المؤبد المشدد، بينما صدر 79 حكماً بالسجن المؤبد على أربعة مدنيين.

واتهم القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك وآخرون في قاعدة أكينجي الجوية القريبة من أنقرة بقيادة عملية الانقلاب وقصف مبان حكومية ومنها البرلمان ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعتبر هذه المحاكمة الأبرز من بين عشرات القضايا التي تنظرها المحاكم وتستهدف الآلاف من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة أنصار الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بالوقوف وراءها.

وكولن (79 عاما)، الذي كان يوماً ما حليفاً لأردوغان ونفى أي دور له في محاولة الانقلاب، واحد من ستة متهمين يحاكمون غيابياً. ويخضع 475 شخصاً للمحاكمة، من بينهم 365 رهن الاعتقال.

