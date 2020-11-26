سامسونج تتصدر سوق الشاشات في العراق وتدخل قطاع التعليم!

بعد الحضور الواسع الذي سجلته شركة سامسونج في السوق العراقية، ها هي توسع أعمالها التجارية مع الشركات في العراق، وقد أعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية مع الجامعة الأميركية في بغداد.

تعمل الشركة على مختلف الأصعدة، وهي الرائدة عالميا في مجال صناعة الالكترونيات والشاشات التكنولوجية المتطورة. اذ تطور أجهزة ترضي جميع الأذواق ومختلف الحاجات. تمتلك سامسونج أجهزة متطورة ومناسبة للشركات والمؤسسات التجارية والتكنولوجية، وتوفّر الجيل التالي من حلول قطاع الأعمال المبتكرة المصممة حسب الصناعة بما في ذلك اللوحات الرقمية الذكية. كما أنها تدعم في الوقت الراهن التعليم والمؤسسات العاملة بهذا القطاع في منطقتنا، موفرة بذلك كل التسهيلات التعليمية من خلال أجهزتها.

تسعى شركة سامسونج، من خلال اتفاقيتها الجديدة مع الجامعة الأميركية في بغداد، الى توفير منتجات متعددة الاستخدامات تلبي حاجات المؤسسة بذاتها تماما، بالإضافة إلى حاجات الطلاب من خلال منتجاتها التي تدعم قطاع التعليم والشركات العاملة فيه. كما انها تسهل الطريق أمام الطلاب للمشاركة في صفوف تفاعلية.