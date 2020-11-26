3 أجسام مشبوهة بإيرلندا الشمالية.. تحويلات مرورية وإخلاء مناطق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شرطة أيرلندا الشمالية، الخميس، تحويلات مرورية، وأخلت بعض المناطق، بعد أن عثرت على 3 أجسام مشبوهة في قرية صغيرة.

وكتبت الشرطة على موقع "تويتر"، أنه "تم عمل التحويلات المرورية في طريقين بقرية ديرفوك وقرية ديريكيجان القريبة، على بعد 50 كيلومترا شمال بلفاست، بعد العثور على الأجسام المشبوهة".

ولم تكشف الشرطة عن ماهية تلك الأجسام، ولكنها وصفت الأمر بأنه "3 عمليات للاستنفار الأمني".

من جانبه، قال متحدث باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية: "نعمل مع المجلس المحلي لتسهيل الأمور بالنسبة لعدد من سكان المنطقة الذين تم إخلاء منازلهم".

وتأتي الإنذارات الأمنية بعد 3 أسابيع من إجبار الشرطة على إخلاء مدرسة في مدينة ديري بشمال غرب البلاد، بعد العثور على طرد مشبوه، قالت الشرطة لاحقا إنه كان "خدعة متقنة".