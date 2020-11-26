إخوان السودان على رادار الإنتربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر داخل لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد" بالسودان، عن بدء إجراءات القبض على قيادات الإخوان بالخارج عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، مفضلا عدم كشف هويته، أن قيادات تنظيم الإخوان أغلب أموالهم في دول بريطانيا وسويسرا وماليزيا وقطر وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات ونعمل على استردادها.



وأكد على أن اللجنة تواصل تجفيف الأموال الداخلية للأمن الشعبي وهو الجهاز السري للحركة الإسلامية (ذراع الإخوان بالسودان)، بالإضافة إلى الشركات التابعة لعناصر التنظيم.

كما أعلن عضو مجلس السيادة ونائب رئيس لجنة التفكيك، محمد الفكي، أنهم يعملون حاليا على ملفات أكثر حساسية عن الفترة السابقة تتعلق بتمويل الأمن الشعبي.

ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.

وتضم اللجنة، التي تم تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية عن تشكيل قوات مشتركة لتكون تحت إمرة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في البلاد.