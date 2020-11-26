اعتقالات جديدة بثوب "الكردستاني".. حرب أردوغان تستعر ضد الأكراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كثُر المعتقلون وتشابهت التهم التي حيكت لإخراس أصوات منتقديه.

التهمة تكاد تكون نفسها مع بعض التغييرات حسب الشخص المستهدف، وهي الإرهاب الذي حين تسمعه في تركيا، فذلك يعني آليا أحد الأمرين.

فإما تهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، الداعية ورفيق أردوغان سابقا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل المقيم في الولايات المتحدة.

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أما الحجة الثانية، فهي إلصاق الاتهام لحزب العمال الكردستاني، والذي تسميه تركيا "بي كا كا"، وتصنفه منظمة إرهابية.

وتحت التهمة الأخيرة، اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 25 شخصا بينهم رئيس بلدية، بزعم تورطهم في أنشطة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وبحسب ما طالعته ”الخليج 365” في الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد صدر قرار الاعتقال، من مكتب الادّعاء العام بمدينة إسطنبول.

وفور صدور قرارات الاعتقال، شنت قوات الأمن عملية اعتقلت بموجبها، 19 بينهم جيهان ياووز، نائب رئيس بلدية شيشلي بولاية إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن 6 أشخاص آخرين، بحسب "جمهورييت".

وتقول المعارضة التركية إن النظام الحاكم يحاول إسكات كل من يخالفه مستغلا في ذلك قانون الإرهاب وتهمة الخيانة الوطنية من أجل منع اعتراضات شعبية كبيرة.

وخلال الفترة الماضية، كثفت السلطات التركية من عمليات الاعتقال، تحت هذه المزاعم، كان آخرها يوم أمس، وطالت 17 شخصا.