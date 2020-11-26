شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مشبوهة لسفير الملالي في العراق والان مع التفاصيل
وعملت حكومة الكاظمي منذ اللحظة الأولى على فرض سيطرتها على القرار العراقي رافضة السلطة المطلقة التي كانت تمنح لإيران في الشؤون العراقية. وقدم الكاظمي رؤيته لحل الأزمات على مستوى المنطقة معلنا وقوفه أمام التدخل في شؤون بلاده الداخلية أو التدخل في سياستها الخارجية وفي صنع القرار في أجرأ قرار يتخذه مسؤول عراقي عندما منع دخول القيادات الإيرانية أرض العراق من دون تأشيرة دخول وتنسيق مسبق مع الحكومة.
السفير الإيراني في بغداد الذي التقى خلال اليومين الماضيين قيادات الحشد الشعبي وزعماء القوى العراقية الموالية لطهران في البرلمان، تحدث لوكلاء بلاده عن مخاطر تحركات الكاظمي في المحيط العربي وتأثيره على الوضع الإيراني وخصوصا انفتاحه عربيا الذي يستهدف -بحسب سفير الملالي- إيجاد قنوات بديلة عن القنوات الاقتصادية الإيرانية.
وخلال اللقاء، ووفقا لما أبلغته لـ«الخليج 365» مصادر عراقية، شدد مسجدي على ضرورة أن يتحرك البرلمان لإيقاف هذا التطور في العلاقات العراقية العربية والخليجية. وأفادت المصادر بأن سفير طهران يعمل وفق خطة ممنهجة من خلال البرلمان العراقي لإعادة توجيه عمل الحكومة العراقية، معتبرا أن وجود الكاظمي على رأس هذه الحكومة ألحق الضرر الأكبر في علاقات بلاده بالعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات مشبوهة لسفير الملالي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.