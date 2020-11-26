شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام أربعة تلاميذ إضافيين في قضية مقتل أستاذ التاريخ في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

وجه الاتهام إلى أربعة تلاميذ في التحقيق حول قتل المدرس سامويل بوتي الذي قطع رأسه في 16 تشرين الأول/أكتوبر قرب باريس، على ما أفاد مصدر قضائي. وسبق أن وجه الاتهام إلى تلميذين آخرين بتهمة «التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية» بعيد وقوع الحادث.

ويلاحق أربعة من هؤلاء القاصرين الذين تراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً بتهمة «التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية» للاشتباه في أنهم دلوا المهاجر الروسي الشيشاني عبد الله انزوروف على الضحية أمام مدرستهم في كونفلان-سانت-أونورين على ما أكد المصدر القضائي نفسه. أما القاصر الرابعة فقد وجهت إليها تهمة «الوشاية المغرضة» وهي ابنة إبراهيم شنينة الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الإنترنت.

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