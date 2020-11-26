البرلمان البحريني يدين التصرفات القطرية المهددة للأمن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مجلس النواب البحريني، الخميس، اعتراض دوريات بحرية قطرية لزورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، الأربعاء، مؤكداً أن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية للبحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن المجلس تجديد استنكاره للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي. وأكد المجلس النواب أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون الذي لا يزال سارياً ولم يلغ أو يعدل بموجب أي تشريع آخر.

وشدد في الوقت ذاته، على حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدد مجلس النواب دعوته لحكومة قطر، إلى احترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي.

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