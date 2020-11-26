شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الأوروبية تتناقض في إجراءات مكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

تتناقض الدول الأوروبية في إجراءاتها لمكافحة وباء «كورونا»، فقد أعلنت ألمانيا تمديد إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، داعية إلى عدم القيام بإجازات تزلج في أوروبا حتى مطلع كانون الثاني/يناير فيما خففت دول أخرى وفي مقدمها فرنسا تدريجياً القيود مع اقتراب عيد الميلاد.

وسجلت أكثر من 60 مليون إصابة بـ«كوفيد-19» في العالم منذ بدء ظهور الوباء، فيما توفي حوالى 1,4 مليون شخص. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً مع 262 ألفاً وثمانين وفاة تليها البرازيل (170769) والهند (134699) والمكسيك (102739).

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 «ما زلنا مضطرّين لبذل جهود. عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية».

وأضافت أنّه بناء على ذلك، فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها «حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن».

وبموجب القرار الصادر، الأربعاء، ستظلّ الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والأندية الرياضية مغلقة حتى مطلع العام المقبل. وحتى المتاجر التي ستبقى أبوابها مفتوحة خلال هذه الفترة ستخضع لقيود صارمة لجهة العدد الأقصى للأشخاص المسموح لها باستقباله، وذلك وفقاً لمساحة كل منها.

وحتى مساء أمس، سجّلت ألمانيا ما مجموعه 961 ألفاً و320 إصابة بالفيروس (18633 إصابة خلال 24 ساعة) في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 14771 (+410 وفيات خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية) بحسب معهد «روبرت كوخ».

وبناء على هذه البيانات يتوقّع أن تتخطّى البلاد عتبة المليون إصابة بالفيروس خلال بضعة أيام. كما حضّت ميركل مواطنيها على عدم السفر إلى الخارج خلال عطلة عيد الميلاد، لا سيّما للقيام برحلات تزلّج. وقالت المستشارة إنّ حكومتها الاتّحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من كانون الثاني/يناير منعاً لانتشار الفيروس.

عيد ميلاد غير عادي

وكانت مقاطعة بافاريا التي تعتبر قبلة للمتزلّجين الألمان استبقت هذه الدعوة بإعلانها، الثلاثاء، أنّ محطّات التزلّج فيها ستغلق خلال عيد الميلاد.

لكنّ النمسا المجاورة تعتزم سلوك طريق معاكس إذ إنّها تخطّط لفتح محطّات التزلّج خلال عطلة عيد الميلاد، علماً أنّ ألمانيا تعتبر الوضع الوبائي في جارتها مقلقاً.

وبدأت أوروبا تحصد نتائج الإغلاق المشدد الذي فرضته، وأعلنت فرنسا عن تخفيف القيود تدريجياً مع اقتراب الميلاد.

وإذا واصل الوضع الصحي التحسن فإن الإغلاق سيرفع في 15 كانون الأول/ديسمبر لكي يحل محله حظر تجول على المستوى الوطني من الساعة التاسعة مساء إلى السابعة صباحاً مع استثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة (24 و 31 كانون الأول/ديسمبر) حيث ستكون حركة التنقل متاحة.

وستتمكن المتاجر الصغيرة من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من السبت، مثل المكتبات أو محال الملابس. وسيسمح بالتنقلات ضمن نطاق 20 كيلومتراً وعلى مدى ثلاث ساعات، بدلاً من كيلومتر واحد ولمدة ساعة كما كان سارياً.

في المقابل، يتعين أن تبقى الحانات والمطاعم مغلقة حتى 20 كانون الثاني/يناير على أقرب تقدير.

وستعود إنجلترا بعد إغلاق مستمر منذ أربعة أسابيع، مطلع كانون الأول/ديسمبر إلى استراتيجية تكيفها بحسب الوضع المحلي مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية واستئناف القداديس والزيجات، على أن تترافق مع برنامج واسع لإجراء فحوص كشف. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «عيد الميلاد هذا العام لن يكون عادياً والطريق لا يزال طويلاً حتى الربيع».

تحدي عيد الشكر

في بريطانيا، الدولة الاكثر تضرراً من الوباء مع أكثر من 55 ألف وفاة، خلف المرض تداعيات كبرى على قطاعات الطيران والسياحة والتوزيع والمطاعم وأماكن السهر الليلية أو حتى قاعات الرياضة.

ويرتقب أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً غير مسبوق بنسبة 11,3% عام 2020، أي أسوأ انكماش للاقتصاد البريطاني منذ أكثر من 300 سنة فيما كشفت الحكومة، الأربعاء، عن خطة موازنتها في مواجهة «حالة طوارئ اقتصادية».

في الولايات المتحدة، قررت سلطات لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة، إغلاق المطاعم والحانات اعتباراً من مساء الأربعاء، لثلاثة أسابيع على الأقل ولن يسمح إلا بخدمة بيع الوجبات الجاهزة الى خارج المؤسسات.

وتسجل كاليفورنيا حالياً مستويات قياسية من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، ومع اقتراب عيد الشكر الخميس، دعا وزير الصحة في الولاية مارك غالي المواطنين إلى تجنب التجمعات العائلية الكبرى، قائلاً إنه منع حتى والدته من مشاركته هذا الاحتفال. وقال: «من المهم أن نرفض، حتى حين يتعلق الأمر بأكثر الأشخاص قرباً من عائلتنا».

لكنّ صور ملايين الأمريكيين وهم يسافرون عبر المطارات المزدحمة في شيكاغو وواشنطن ونيويورك أثارت المخاوف من الوضع الوبائي الذي ستكون عليه البلاد بعد عطلة العيد.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، «هذا العام، ندعو الأمريكيين للعدول عن ممارسة العديد من التقاليد التي طالما جعلت هذه العطلة مميّزة للغاية»، مضيفاً «هذه السنة، سنلازم منازلنا».

إلا أن الوضع الوبائي لا يتحسن في البلاد حيث سجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء «كورونا» خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.