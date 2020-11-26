شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة النهائية لتصفيات بطولة السلم للدراجات تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدعم وتوجيهات مكتب المشتريات والتمويل التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية السباق التأهيلي للنخبة، ظهر الجمعة، بمنطقة سيح السلم بدبي «سباق المرحلة الثانية» لمسافة 90 كم دورة واحدة، والمؤهل للاشتراك في النسخة الخامسة من «بطولة السلم» التي تقام سنوياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمضامير رياضة الدراجات بمنطقة سيح السلم في دبي.

وخصص اتحاد الإمارات للدراجات المشرف على التنظيم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، سباق اليوم التأهيلي لدراجي الأندية المواطنين، والدراجين الهواة المقيمين داخل الدولة، وذلك لاختيار 50 دراجاً من الذين يحتلون المراكز الأولى في السباق للتأهل للبطولة، 20 من لاعبي الأندية و30 من المقيمين.

وكانت مدينة الحمرية بالشارقة احتضنت، الجمعة الماضي، المرحلة الأولى من التصفيات التي كانت خصصت للدراجين المواطنين الهواة، والتي شهدت مشاركة كبيرة تجاوزت 160 دراجاً، تأهل منهم 40 دراجاً إلى النهائيات بعد منافسة حامية ومثيرة بين المشاركين.

جدير بالذكر أن الدراجين الذين حققوا المراكز العشرين الأولى في بطولة العام الماضي سيتأهلون مباشرة إلى منافسات النسخة الخامسة، يضاف إليهم 40 دراجاً من الذين تأهلوا من سباق الحمرية، و50 دراجاً من الذين يحتلون المراكز الأولى في سباق سيح السلم.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بسباق اليوم؛ لضمان نجاحه وخروجه بالشكل المتوقع الذي يليق باسم البطولة، وأشاد بوعصيبة بكل الجهات المتعاونة وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وإسعاف دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وشركة نداء للاتصالات المتخصصة.