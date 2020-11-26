لص يشعل النيران في جسد "الحاجة سامية ".. وابنها: أبلغت عنه الشرطة فأحرقها حية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية، جريمة راحت ضحيتها ربة منزل، "قتلها لص حرقًا" داخل شقتها بمنطقة العصافرة، بدافع الانتقام، بحسب قول ابنها.

"الخليج 365" انتقلت إلى موقع الحادث بشارع أحمد تيسير، والتقت رامي مبروك ابن المجني عليها، الذي قال: "الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي عندما فوجئت والدتي المقيمة بالطابق الأرضي بالعقار رقم 12 بالشارع المشار إليه، بـ 3 أشخاص يسرقون شقة جارتها".

وأضاف الشاب: أسرعت والدتي الحاجة سامية حجازي بإبلاغ قسم شرطة المنتزه ثان بالواقعة، وجرى القبض على المتهمين، وحبسهم 4 أيام قبل أن يخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات".

وأضاف رامي: "يوم الحادث كان أبنائي مع جدتهم التي فوجئت بأحد المتهمين ويدعى (إ.ال) يقتحم شقتها، ويلقي بابني (راكان) بالخارج، بينما اختبأت ابنتي الثانية في الحمام".

"بتبلغي عني يامرة".. كلمات أخيرة وجهها المتهم إلى المجني عليها بعدما دفعها وجرها من شعرها أمام باب شقتها، وسكب عليها البنزين وأشعل النيران بجسدها وفر هاربًا.. على حد قول الابن.

وقال رامي: "أمي كانت بتصرخ في الوقت اللي أخويا نزل يشوف فيه ايه بيحصل.. جري بسرعة جاب زجاجات مياه عشان يلحقها، ومكانش يعرف في البداية أن اللي بتتحرق دي أمه.. أنا عايز حق أمي".

"حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة تزيد على 60%".. هكذا أوضح التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الأميري الجامعي، الذي نقلت إليه المجني عليها، وظلت تصارع الموت 4 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس.

تحرر المحضر رقم 12899/ إداري قسم شرطة المنتزه ثان، وسلم المتهم نفسه إلى قسم الشرطة عقب ساعات من ارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وتسلمت أسرة المجني عليها جثمانها، اليوم الخميس، من مشرحة كوم الدكة وسط الإسكندرية، بعدما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد انتهاء التشريح.

وأمرت نيابة المنتزه ثان بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للتوصل إلى حقيقة الأمر.