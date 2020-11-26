"بيتكوين" تخطف الأنظار من جديد بهبوط صاروخي في آخر 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

لم تلبث الارتفاعات الصاروخية لعملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلا لتعود إلى خطف الأنظار من جديد، فبعد يومين فقط من تسجيلها أعلى مستوى في نحو 3 سنوات فوق مستوى 19 ألف دولار، شهدت العملة خلال تعاملات اليوم هبوطا حادا لتسجل مستوى تحت 17 ألف دولار في بعض فترات الجلسة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، سجلت عملة بيتكوين تراجعا بنسبة 11% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، حيث فقدت خلالها نحو 2085 دولارا من قيمتها لتصل إلى نحو 17134 دولارا في حدود الساعة الثانية عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت العملة الرقمية شهدت تراجعا في بعض فترات الجلسة إلى مستوى تحت 17 ألف دولار، لتسجل أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 16581 دولار في حدود الحادية عشرة صباحا قبل أن تسترد بعض خسائرها في تعاملات متقلبة.

وأمس الأول الثلاثاء كانت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تواصل مكاسبها الكبيرة متجاوزة مستوى 19 ألف دولار، لتكون على موعد للوصول إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات رابحة أكثر من 5 آلاف دولار خلال الشهر الجاري وحده، وذلك قبل تراجعها اليوم.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

ووفقا لتقرير سابق لشبكة بي بي سي، يرى بعض المحللين في صعود العملة الرقمية مؤخرا أن جائحة كورونا المستجد شجعت المستثمرين على إعادة تقييم التوقعات طويلة الأجل لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وقالوا إنه خلال أوقات التقلبات، يميل المستثمرون إلى نقل أموالهم من الأسهم إلى ما يعتبر ملاذات أكثر أمانًا، مثل النقد والذهب.

ويشعر البعض الآن أنه يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها ملاذ من تقلبات سوق الأسهم، وفقا لبي بي سي.

وشهدت الشهور الأخيرة انتشار قوي وسريع لفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، وهو ما دفع العديد من الحكومات خاصة في بداية الأزمة إلى اللجوء لإجراء إغلاقات كلية وجزئية لبلادها وهو ما أثر سلبا على حركة الإنتاج والتجارة والاقتصادات المختلفة بما دفع بالغالبية منها إلى منطقة الانكماش خلال هذا العام.

ولكن، وفقا للشبكة، لا تزال هناك مخاوف بشأن التداول الاحتيالي في العملات المشفرة بعد سلسلة من الاختراقات البارزة.