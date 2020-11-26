محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن السلطات في بلاده تبذل أقصى جهدها لتصنيع اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء التطعيم قبل نهاية العام الجاري بشكل طوعي.
وقال بيسكوف، الخميس: "من غير المعروف إلى متى ستستمر جائحة كورونا في البلاد، لكننا نعرف أن هناك جهوداً قصوى تُبذل من أجل إنتاج اللقاح وبدء التطعيم العام".
وأضاف: "أن التطعيم العام سيعمل على إبطاء انتشار الفيروس وسيمنعه في المستقبل"، لافتا إلى أن الشيء الرئيسي هو أن التطعيم سيكون طوعيا.
وأوضح بيسكوف أن التطعيم سيتم على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار جغرافية روسيا وخصوصيات تخزين المواد المختلفة، مشيرا إلى أن المهمة هي توفير اللقاح لجميع الراغبين في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: التطعيم ضد كورونا سيكون طوعيا.. وقد يبدأ قبل نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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