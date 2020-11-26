ليبيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الخميس، تسجيل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 80 ألفًا و407 إصابات.



وذكر المركز في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية،

أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة؛ ليصل عدد حالات الوفاة إلى 1140 حالة، فيما تعافت 671 حالة؛ ليصل عدد حالات الشفاء إلى 51 ألفًا و585 حالة.

ووفقاً للبيان قد أستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4474) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (235) عينة