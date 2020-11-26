الفاتيكان ينعى مارادونا: شاعر كرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 12:48 مساءً

أصدر الفاتيكان بيانا رسميا ينعى فيه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر يناهز الستين عاما.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتذكر مارادونا بحب ويصلي من أجله، فيما نشر موقع الفاتيكان الإخباري الرسمي قصة وفاة الأسطورة الأرجنتينية على صفحته الرئيسية بعنوان “شاعر كرة القدم”.

وكان مارادونا التقى البابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرنسيس في 2013، كأول بابا من قارة أمريكا الجنوبية.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان: “أبلغ البابا بوفاة دييجو مارادونا، وهو يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بكل حب، ويذكره في صلواته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته”.

يذكر أن البابا فرنسيس وهو أرجنتيني يعد من مشجعي فريق سان لورينزو في العاصمة “بوينس آيرس”.

الجدير بالذكر أن مارادونا فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية في منزله، علما أنه خضع لعملية جراحية في المخ قبل بضعة أسابيع، لكنه غادر المستشفى في الأيام الماضية واستقر في منزله، الذي شهد أنفاسه الأخيرة.

ويعد مارادونا من أهم اللاعبين في تاريخ الأرجنتين، حيث قاد منتخب البلاد للتتويج للمرة الثانية والأخيرة بكأس العالم نسخة 1986.