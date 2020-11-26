كورونا يهزم الصادق المهدي.. رحيل أول رئيس وزراء للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الصادق الصديق المهدي.. سوداني له نصيب من اسمه، لا يختلف عليه اثنان من أبناء وطنه، لكن كورونا أصر على خطف أعز الرجال.
إعلام سوداني: وفاة الصادق المهدي متأثرا بإصابته بكورونا
الصادق المهدي.. كورونا يخطف "الإمام" ويترك للسودانيين "هداه"
منح القدر الإمام المهدي (85 عاما) من العمر فرصة ليشهد حلم سقوط الإخوان يتحقق؛ بل وجراح السودان تلتئم باتفاقيات سلام ترمم البيت من الداخل، قبل أن يغيبه الموت الخميس متأثرا بإصابته بـ"الفيروس الأعمى".
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