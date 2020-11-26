"دبلوماسي الإرهاب".. مؤتمر حول محاكمة "الأسدي" ومعاونيه من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينعقد، الخميس، مؤتمر صحفي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحاكمة "دبلوماسي" النظام الإيراني الإرهابي، أسد الله أسدي، وشركائه الثلاثة.

وينظم المؤتمر الفريق القانوني للأطراف المدنية في القضية التي تبدأ إجراءاتها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بإحدى محاكم مدينة أنتويرب البلجيكية.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يحاكم فيها دبلوماسي إيراني بتهم الإرهاب في أوروبا.

ولعب الدبلوماسي الإيراني دوراً عملياً في المؤامرة الإرهابية، التي استهدفت تجمعا للمعارضة في يونيو/حزيران عام 2018 بالعاصمة الفرنسية.

وقدم أسدي أكثر من نصف كيلو من المواد شديدة الانفجار TATP إلى عملاء إيرانيين يعملون كخلايا نائمة، وهي مواد تُستخدم غالبًا في صنع القنابل وفي الهجمات الانتحارية.

فبينما كان أسدي يعمل مستشارًا ثالثًا في السفارة الإيرانية في فيينا، كان أيضًا ضابطًا كبيرًا في وزارة الاستخبارات والأمن سيئة السمعة.

وهناك 25 طرفًا مدنيًا في القضية بما في ذلك عشرات الشخصيات البارزة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل روبرت بلاكمان، عضو البرلمان البريطاني، جوليو ترزي وزير خارجية إيطاليا السابق، إنغريد بيتانكورت، عضو مجلس الشيوخ السابق والمرشح الرئاسي في كولومبيا.

إضافة إلى روبرت توريسيللي، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندا شافيز، مديرة البيت الأبيض السابقة لمكتب الاتصال العام، إيف بونيه، الحاكم السابق وعضو الجمعية الوطنية الفرنسية، روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وفي حال إدانة أسد الله أسدي بتهمتي الإرهاب والشروع في القتل، فإن حقبة جديدة من مساءلة مرشد إيران ورئيسها حسن روحاني باتت مفتوحة.