شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق "السوداء" السودانية اليوم الخميس، وسط تفاقم أزمة نقص العملة الخضراء.



وزاد متوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 266 جنيها مقابل 262، أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ أدنى سعر للعملة الخضراء نحو 263 جنيها بينما وصل أعلى مستوى لـ270 جنيها مقابل الدولار.

وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر اليورو والجنيه الإسترليني، في بنك السودان المركزي.

يأتي ارتفاع الدولار رغم قرارات اتخذتها الحكومة السودانية كان يفترض أن تؤدي لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتخفيف حدة تعاملات السوق السوداء.

وشنت الحكومة حملات أمنية مكثفة وألقت القبض على تجار عملة، كما بدأت البنوك السودانية استقبال تحويلات بنكية بالدولار لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

وأرجع الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أسباب ارتفاع الدولار نتيجة للتوسع في مضاربات النقد الأجنبي، بجانب عدم تحقيق الوفرة في السلع.

وأضاف خلف وفقا لـ"العين الإخبارية" أن هذا الأمر لن يسهم في بناء احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي".

ويوم السبت، أعلن القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبدالرحمن، عن الأسعار الجديدة للوقود في البلاد، وتضمنت خفضا لثمن البنزين والديزل.

وأعلن القائم بالأعمال أن سعر البنزين أصبح 106 جنيهات للتر من السعر السابق البالغ 120 جنيها للتر، بانخفاض 14 جنيها للتر.

وقال عبدالرحمن إن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها للتر.

وكان السودان قد رفع، مطلع الشهر الجاري، أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.

وارتفع سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلى 65.468 جنيه للشراء، و65.795 جنيه للبيع، مقابل 65.131 جنيه للشراء، و65.457 جنيه للبيع، أمس.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 73.431 جنيه للشراء، و73.798 جنيه للبيع، مقابل 73.294 جنيه للشراء، و73.660 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك المركزي السوداني، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء، ونحو 14.74 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته أمس، فيما استقر الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.