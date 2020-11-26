شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يحذر: الأمريكان لن يسمحوا بعدم احترام نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ الأمريكيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 نوفمبر.



وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون لمناسبة عيد الشكر "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف أنّ في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة، وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتاً إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".