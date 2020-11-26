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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجل 365 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 365 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء ارتفع إلى 114107 من بينهم 6585 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 98 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102201 حالة.
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