توزيع 93 فيزا تكافل وكرامة على المستحقين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، إنه تقرر بدءًا من الإسبوع القادم توزيع 93 كارت فيزا جديد، بواقع 23 فيزا تكافل، و70 كارت فيزا كرامه على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم، أن عملية التوزيع تجري من خلال كافة الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.