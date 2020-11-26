محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، إنه تقرر بدءًا من الإسبوع القادم توزيع 93 كارت فيزا جديد، بواقع 23 فيزا تكافل، و70 كارت فيزا كرامه على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم، أن عملية التوزيع تجري من خلال كافة الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 93 فيزا تكافل وكرامة على المستحقين بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.