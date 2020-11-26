جامعة أسيوط: تخفيض العمالة وإلغاء العمل بالفترة المسائية أول ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، تخفيض أعداد العاملين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة، بدءًا من أول ديسمبر القادم.

وقال رئيس الجامعة، إن القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بالمكاتب والإدارات المختلفة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير بيئة صحية ٱمنة.

وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى أن نسبة تخفيض العمالة متفاوتة فى كل إدارة وفق طبيعة العمل بها، والتي تبدأ من 50% حضور وتصل إلى 10% فقط، أما العمالة المتعاقدة والمؤقتة اليومية فتمنح إجازة يومين أسبوعيًا مدفوعة الأجر على أن يكون أي تغيب أكثر من ذلك خصمًا من الراتب.

وفوض رئيس جامعة أسيوط، عمداء الكليات والمعاهد بتكليف ما يلزم من عاملين بالتواجد خلال الفترة المسائية والممتدة من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساًء في حال احتياج الخدمة التعليمية إلى ذلك.

وكشف الدكتور الجمال، عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة، وهو ما يتضمن استثناء الموظفين والعمال بقطاعات الأمن الجامعي وشئون المقر، ومكاتب المعاونين والسيارات ودار الضيافة، والمؤتمرات، والصيانة المركزية، والقرية الاوليمبية، والمدن الجامعية والتغذية، على أن يقوم المسئولين عن كل إدارة بوضع مواعيد نوبات العمل اليومي وفق طبيعة العمل بكل إدارة بما يشكل انتظام سيره وحسن أدائه.