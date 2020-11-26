تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

و تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من ألف إصابة في يوم واحد منذ أكثر من شهر، وفقا لروسيا اليوم.

ومع إجراء أكثر من 60 ألف إختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات ذي النتائج الإيجابية 1.8%.

أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2826 حالة، كما لا يزال هناك 9422 حالة

نشطة في البلاد، من بينهم 282 شخصا في حالة خطيرة ، و122 يحتاجون إلى أجهزة تنفس إصطناعي.

ووافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على خطة تجريبية لإعادة فتح 15 مركزا تجاريا، والأسواق وبعض المتاحف، اعتبارا من يوم الجمعة.

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، وصل عدد الإصابات

الإجمالي بكورونا في إسرائيل إلى 332317 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2826. أما حالات الشفاء فبلغت 320069 حالة.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 60.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و414780 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.