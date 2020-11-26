عمدة موسكو: لا توجد ضرورة لفرض إجراءات إغلاق جديد

صرح عمدة موسكو، سيرغيسوبيانين، في بيان، اليوم الخميس، أنه لا توجد ضرورة لفرض إجراءات إغلاق جديدة، كما أنه لا داعي لإلغاء أو تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها في وقت سابق.

و قال سوبيانين، إن الوضع الوبائي لا يزال متوترا، ومن المبكر الحديث عن الانتقال إلى مرحلة انخفاض معدل الإصابات، وفقا لروسيا اليوم.

ومدد عمدة موسكو لزوم سكان العاصمة

الذين تفوق أعمارهم 65 عاما منازلهم، وكذلك المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، حتى 15 يناير المقبل.

كذلك تمديد نظام العمل عن بعد وليتقلص عدد الموظفين في أماكن عملهم إلى 30% على أقصى تقدير.

ومن المقرر أيضا أن يستمر إغلاق المؤسسات المخصصة للأطفال حتى 15 يناير المقبل.

ودعا عمدة موسكو إلى جعل الاحتفالات بالسنة الجديدة مناسبة عائلية فقط لتجنب التجمعات.

وأوضح سوبيانين، أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها في وقت سابق وتمديدها اليوم، مكنت من تجنب السيناريو الذي تم اتباعه في الربيع الماضي، والمتمثل في إجراءات الإغلاق التي شملت كل القطاعات.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، عن رصد 25487 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت موسكو، 6075 إصابة جديدة بفيروس كورونا.