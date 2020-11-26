الصحة العالمية: أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في العالم خلال 24 ساعة

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الوفيات عالميا بنحو 10 آلاف، متجاوزا 1.4 مليون شخص.
و ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 59.4 مليون حالة ، بعد أن زاد بأكثر من 527 ألف حالة خلال 24 ساعة، وفقا لروسيا اليوم.
وتلقت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من مساء 25نوفمبر بيانات حول 59 مليونا و481313 مصابا، ومليون و404542 حالة وفاة، وارتفع بذلك عدد المصابين بمقدار 527326، والوفيات بـ 98989.
وجرى تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين يوميا في 14 نوفمبر وبلغ 668656 مصابا، والوفيات في 17 أبريل بعدد 12432 حالة.
يشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تأخذ فيالاعتبار المعلومات المؤكدة رسميا فقط عن حالات الإصابات والوفيات المقدمة من الدول.
وتتركز أكثر من 41٪ من الإصابات المُبلَّغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المنطقة الأوروبية (216464)، تليها أمريكا الشمالية والجنوبية (208227) وجنوب شرق آسيا (54834).
وتم تسجيل معظم حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة بعدد 12.276.834. تليها الهند (9.222.216)، فالبرازيل (6.087.608)، ثم روسيا (2.162.503)، ففرنسا (2.115.778)، وبعد ذلك إسبانيا (1.594.844)، وبريطانيا (1.538.798)، وإيطاليا (1.455.022)، والأرجنتين (1.374.631)، وكولومبيا (1.254.949)، والمكسيك (1.049.358)، وأخيرا بيرو (961.320).
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