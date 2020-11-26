سجلت روسيا 25 ألفًا و487 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و187 ألفًا و990 إصابة.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان، اليوم الخميس - أن الإصابات الجديدة سُجلت في83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 524 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 38 ألفًا و62 حالة وفاة.
عدد الإصابات بواقع 6 آلاف و75 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج 3 آلاف و669 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من
وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 25 ألفًا و73 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و685 ألفًا و492 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تُسجل 25 ألفًا و487 إصابة جديدة بكورونا و524 وفاة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.