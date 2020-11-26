أكثر من 60 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

سيف اليزيد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في أنحاء العالم اقترب من 60.4 مليون حالة حتى صباح اليوم «الخميس».

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليوناً و392 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المتعافين 38.7 مليون، وعدد الوفيات المليون و421 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، وألمانيا، وبيرو، وبولندا، وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.



