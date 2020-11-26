سيف اليزيد - وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.61 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفاً و37 حالة، وتعافى من مرض «كوفيد19-»، الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الخميس.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 42 أسبوعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ«كورونا» و44037 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.