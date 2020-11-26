سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 22268 حالة ليصل الإجمالي إلى 983588 إصابة.

وكشفت البيانات تسجيل 389 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 15160.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 22268 إصابة جديدة بـ«كورونا» و389 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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