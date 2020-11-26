سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد، ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487، والوفيات إلى 103597.

ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و858 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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