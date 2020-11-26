تركيا:السجن المؤبد لـ 500 شخص بتهمة الانقلاب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 6 دقائق

تتواصل مسرحية الانقلاب التي يتمسك بها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، حيث أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص، بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في محاولة للإطاحة بالحكومة في الـ 15 من يوليو/ تموز 2016 عندما استولى جنود مارقون على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسة.

وهذه هي المحاكمة الرئيسة لمحاولة الانقلاب وتركزت على الوقائع التي جرت مساء الخامس عشر من تموز/يوليو 2016 في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة التي اعتبرت مقر قيادة العسكريين الانقلابيين.

وقد تم احتجاز رئيس الأركان ووزير الدفاع التركي الحالي خلوصي أكار وضباط آخرين رفيعي المستوى في هذه القاعدة قبل إطلاق سراحهم صباح الـ 16 من تموز/يوليو بعد فشل الانقلاب الذي أدى إلى سقوط 251 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.

وكان أردوغان وصف محاولة الانقلاب الفاشلة بهدية من السماء، لأنها أتاحت له القيام بحملة تطهير وسط الخصوم لكن عواقب حملة أردوغان لم تكن قضائية فحسب، بل كانت اجتماعية أيضا، لأن حملة التطهير أدت إلى طرد أكثر من 133 ألف شخص من وظائفهم بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة غولن أو منظمات أخرى محتملة.