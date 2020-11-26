أول رحلة تجارية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

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فلاي دبي
بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اطلقت اليوم شركة الطيران “فلاي دبي” للرحلات منخفضة التكلفة أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب
وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، لوكالة “فرانس برس” أن الطائرة أقلعت صباح اليوم الخميس في رحلتها التجارية التي تستغرق نحو أربع ساعات.
وفي السياق نفسه، ذكر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر “تويتر” أن “رحلة “فلاي دبي” مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل”.
وسيشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل استقبال الطائرة في مطار بن غوريون عند الساعة 11:30 صباحا.
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